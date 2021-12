Termini, tenta l'acquisto di uno smartphone con la card rubata: arrestato

Ha tentato di acquistare un costoso smartphone in un negozio nei pressi della stazione Termini utilizzando una carta di credito intestata a una donna sarda di 33 anni. Il fatto che a mostrarla per il pagamento fosse, però, un ragazzo di 32 anni, marocchino, ha destato decisamente sospetto nel commerciante, un cittadino del Bangladesh di 31 anni, che è riuscito ad allertare il 112. Il negoziante, con una scusa ha intrattenuto l'incauto acquirente, mentre usl posto sono piombati i carabinieri della stazione di piazza Dante che, verificata l'irregolarità della situazione, hanno fermato e portato in caserma il 32enne. L'uomo è un senza fissa dimora con numerosi precedenti alle spalle ed è stato arrestato con l'accusa di indebito utilizzo di carte di credito. La carta di cui è stato trovato in possesso è risultata appartenere a una donna di San Gavino Monreale, in provincia di Cagliari. Indagini sono in corso per capire come mai il marocchino ne fosse in possesso.