Carabiniere ucciso, trovato il pusher: indagato per spaccio con l'intermediario. Le coltellate sono state 11

Svolta nella indagini. È stato individuato dai carabinieri il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati per l'omicidio dei vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di un italiano. Sono in corso accertamenti anche sulla posizione di Sergio B, l'uomo derubato che quella sera diede l'allarme al 112. Saranno indagati per reati di droga. A quanto ricostruito, l'uomo accompagnò personalmente i ragazzi dal pusher.

Carabiniere ucciso, il sindaco di Somma Vesuviana: "Non infangare il suo nome"

Il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte tra il 25 e il 26 luglio a Roma, sarebbe stato colpito da 11 coltellate dal 19enne americano Elder Finnegan Lee, accusato ora di omicidio in concorso con il suo complice, Christian Gabriel Natale Hjort. È quanto sarebbe emerso dall'autopsia effettuata all'istituto di Medicina del Verano. A quanto si apprende, sarebbero stati inferti 11 colpi e il primo avrebbe raggiunto il carabiniere al cuore, e quindi non avrebbe avuto la possibilità di difendersi e infatti sul corpo non ci sarebbero altri segni di colluttazione sugli arti. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato usato un coltello a serramanico del tipo utilizzato dal corpo dei Marine. Altre fonti invece riferiscono che l'arma del delitto è una baionetta americana.



