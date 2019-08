Carabiniere ucciso, parla il legale di Elder: «Vogliamo risposte»

In un'intervista alla tv locale amerciana Abc7news, l'avvocato di Finnegan Lee Elder, Craig Peter, sembra rivolgersi direttamente ai media italiani: «Dobbiamo avere qualche risposta ad alcune domande riguardo le indagini che ci sembra i media non abbiano, ad oggi, ancora fatto».

Nel frattempo il padre di Elder è tornato nel carcere di Regina Coeli per un nuovo colloquio con il figlio.

Carabiniere ucciso, Elder Finnegan Lee e la boxe a mani nude: fight club nel parco a San Francisco

Carabiniere ucciso a Roma, un buco di 24 minuti nelle mosse dei killer

Fabrizio Natale invece, Il padre di Gabriel Christian Natale-Hjort, l'altro ragazzo americano in arresto per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, continua a ribadire che il ragazzo non sapeva che il suo amico avesse con sé un coltello.

L'uomo ha poi ribadito che il ragazzo ''non riesce a darsi pace per quello che è successo''. La sua dichiarazione è stata rilasciata attraverso un avvocato dopo aver fatto visita al figlio in carcere, un incontro che Natale ha definito "molto duro per entrambi".

Ultimo aggiornamento: 15:05

