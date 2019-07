Il padre di Gabriel: «È innocente, non si dà pace. Non sapeva che Elder fosse armato»

«L'incontro con Gabriel questa mattina al carcere di Regina Coeli è stato commovente ma molto duro per entrambi. Non si da pace per quello che è successo». Lo afferma Fabrizio Natale, padre di Christian Gabriel Natale Hjorth arrestato per l'omicidio a Roma del vicebrigadiere dei carabineri Mario Cerciello Rega, tramite il suo avvocato Francesco Petrelli. L'uomo ha incontrato stamane il figlio in carcere, insieme al legale che difende il ragazzo.

«Siamo molto turbati per la situazione in cui si trova, ma siamo tutti anche pienamente convinti della sua innocenza. Gabriel non pensava assolutamente che potesse esserci uno scontro e non sapeva che il suo amico fosse armato. Di cosa fosse veramente accaduto lo ha appreso solo successivamente al momento del suo arresto. In questi giorni ho letto sui giornali molte cose inesatte sul conto di mio figlio», conclude Natale.

