​Comandante stazione dove lavorava il carabiniere ucciso: «A Mario ho affidato i miei figli, era un grande investigatore»

«Mario è arrivato a Roma che aveva da poco perso il padre. Era smarrito, l'ho accolto come un figlio. E in me ha visto la figura del padre da poco perso». Comandante Ottaviani , qui a piazza Farnese, in centro, tra i romani e con lei, Mario Cerciello Rega ci ha messo poco ad ambientarsi.«Mario era Mario, se va al mercato di Campo de' Fiori tutti lo conoscono. Ha cresciuto i miei figli, Ludovica ed Edoardo, ora ventenni. Li controllava con discrezione, guagliò vatte a dormì che è tardi, era un punto di riferimento, per tutti. Professionalmente ha portato a termine le indagini più importanti: parliamo di 60/70 arresti l'anno, in tribunale lo conoscono tutti, in strada era qualcuno ed era l'esempio delle nuove leve».È stato definito un uomo d'altri tempi, per il suo accudire il prossimo ben oltre la divisa.«Era tutto cuore, Mario. Era così semplice. La vita sua era Rosa Maria: mi diceva comandà io devo andare a prendere i fiori per Rosa Maria, il diamante, che le ha dato a Lourdes. Amava solo i valori, la famiglia, la casa, la terra, le tradizioni. A ogni pasto il segno della croce».Ha messo a segno operazioni importanti.«Sì, nel dicembre 2018 quella denominata Insomnia della banda delle colf, stiamo parlando di 47 arresti, fornivano shaboo alla comunità filippina. Un'altra grande indagine quella chiamata Ghost shopping, con le prostitute che rubavano le carte di credito durante i rapporti e le usavano in negozi e ristoranti compiacenti. Ha ricevuto proposte di ricompensa che ancora non sono arrivate, che finora qualcuno non ha preso a cuore, sono sicuro che gli verranno addebitate. Ha condotto indagini delicate, tutta la squadra si merita un riconoscimento. Era un grande investigatore, dalla mattina alla sera in strada, doveva arrestare qualcuno. A quelli nudi che fermava poi gli dava i suoi vestiti, tute e magliette».Nel quartiere era molto amato, da negozianti, residenti, aveva fatto breccia su Roma.«Sapeva come prendere le persone, anche i delinquenti lo apprezzavano, per lui era importante che non perdessero la dignità. Diceva: Guagliò, se lo sa il comandante per te è finita.... Sapeva tutto di me, pure i codici iban».Esperto, dunque. Come si può morire così?«Lui era pulito, non voleva spie e compromessi, lui ti prendeva in flagranza. Ma se il primo colpo ti prende il cuore ti accasci, anche se sei grande e grosso. Non c'è altro dietro, sapevano fare il loro lavoro. L'operatrice della centrale operativa sta ancora piangendo per averceli mandati».Era appena tornato dal viaggio di nozze e stava cercando una casa più grande per costruire una famiglia con Rosa Maria.«Sì a Monteverde, sulla linea dell'Otto, vorremmo tutti che la moglie restasse qui, a lavorare nella farmacia, che non decidesse di lasciare Roma per stare vicino a Mario. Io e il papà vorremmo che tenesse duro. Faremo giustizia anche per lei, uno studio legale la assisterà».A Roma si era ambientato.«Era diventato romano seriamente, aveva staccato il cordone ombelicale, conosceva tutto della zona, io non dovevo dire più niente».Sempre con il sorriso, così lo ricordano tutti. E per il dialetto, irresistibile.«Un suo modo di dire era: guagliò t'aggio accidere. Ma era il più buono di tutti».