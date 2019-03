Roma, carabiniere fuori servizio riconosce rapinatore e lo arresta

Ha riconosciuto un rapinatore e lo ha inseguito anche se non era in servizio. Un carabiniere, in forza alla stazione Madonna del Riposo, mentre era a bordo del suo scooter e percorreva via Urbano II ha incrociato un giovane tunisino che qualche giorno fa aveva commesso una rapina sulle scale della metropolitana Cornelia. Il diciannovenne, la sera del 9 marzo, aveva strappato la collana e due bracciali d'oro a uno studente romano minacciandolo con un coltello a serramanico.



La vittima facendo la denuncia ai carabinieri aveva fornito una descrizione dettagliata del rapinatore così era stato creato un identikit. Portato in caserma dal militare, il rapinatore 19enne è stato riconosciuto dalla vittima. Il rapinatore ora si trova rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, in attesa della convalida del fermo. © RIPRODUZIONE RISERVATA