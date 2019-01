Cara Castelnuovo, tra i migranti anche il bomber della squadra locale: «Non so dove andrò»

Cissè è senegalese, ha 21 anni e gioca come centravanti nella Castelnuovese. Pare che segni molte reti: è il "bomber", dicono in Paese dove sono in molti quelli disponibili a ospitarlo pur di farlo restare. Già, perché il ragazzo è tra i migranti ospitati fino a ieri nel centro di accoglienza finito nel mirino di Salvini. «Sgombero immediato», è l'ordine del Viminale. E così ora Cissè non sa nemmeno dove finirà.



Alle 18,30 i compagni di squadra hanno organizzato un allenamento di addio. Per quel che ne sanno, il "bomber" potrebbe finire troppo lontano per continuare a scendere in campo con loro. «Non so dove mi porteranno e se potrò continuare a giocare», dice Cissè a chi glielo chiede.

