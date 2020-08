Un grand parte dei romani è rimasto in città per il weekend di Ferragosto. E il Centro agroalimentare traccia l'andamento dei consumi di questa estate mettendo in evidenza due aspetti: nonostante il calo delle partenze i consumi restano in linea con quelli dello scorso anno ma si privilegia l'acquisto di prodotti stagionali con un costo relativamente più contenuto e di quelli locali, legati alla produttività del territorio.

«C'è da dire - spiega il direttore generale del Car Fabio Massimo Pallottini - che nella Capitale in questo momento abbiamo una presenza più elevata rispetto agli anni scorsi di residenti ma questa maggiore presenza non si traduce in un maggiore consumo, un po' per le difficoltà economiche un po' per la mancanza del turismo, elemento da sempre molto dirimente». Tecnicamente - e il dato è più visibile sul litorale - mentre le spiagge sono pressoché piene, a tal punto che la Questura ha previsto un servizio di vigilanza ad hoc, i ristoranti restano orfani di clienti anche per il pranzo di Ferragosto. E questo ha comportato un abbassamento degli acquisti da parte del settore. «Tutto questo si traduce - conclude Pallottini - in un mercato abbastanza bloccato». Anche perché la spesa media settimanale legata all'orto-frutta non supera i 20-25 euro a persona.

Nonostante ciò, come di consueto per Ferragosto il Car propone "la borsa della spesa" con i prodotti più convenienti e di stagione. In particolare per la frutta il rapporto qualità-prezzo è conveniente per le pesche, i fichi d’india, l’uva da tavola, le albicocche, i fichi. Per gli ortaggi, bene e convenienti i cetrioli, le melanzane, le lattughe, le zucchine scure, le zucchine con il fiore, angurie e meloni.

