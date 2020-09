Noleggiare le auto del car sharing con documenti falsi per poi subaffittarle ai criminali a 30 euro al giorno. Un doppio business illegale scoperto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Da un lato chi affittava riusciva a guadagnare cifre di tutto rispetto. Dall’altro chi utilizzava queste macchine aveva la garanzia di muoversi nel più totale anonimato, difficilmente veniva fermato e poteva impiegare il mezzo per le più differenti necessità. Sono 76 le persone finite nel registro degli indagati, accusate a vario titolo di truffa, ricettazione e sostituzione di persona. Adesso la procura è pronta a chiudere l’indagine.

Otto mesi, da settembre del 2018 ad aprile 2019, in cui nella Capitale per trasporti “delicati” venivano utilizzate le Fiat 500 dell’Enjoy. Ovviamente una delle principali compagnie del car sharing è vittima dell’imbroglio.



PREGIUDICATI

Il gruppo che si occupava di noleggiare illegalmente le auto per prima cosa cercava di procurarsi documenti rubati. Merce indispensabile per mettere a segno la truffa. Patente e carta d’identità sono infatti necessari per iscriversi all’app e affittare l’automobile. I documenti, però, non servivano solo per “sbloccare” le macchine ma anche per attivare la prepagata. Con questi due strumenti in mano, alla fine, caricando sulla carta anche solo un centesimo, si riusciva a sbloccare la Fiat 500. In questo modo si otteneva la disponibilità “illimitata” del mezzo. Dopodiché il gruppo organizzato di truffatori passava all’incasso. In pratica subaffittava la Fiat 500. Il prezzo poteva oscillare dai 30 ai 50 euro al giorno. I clienti erano “fidatissimi”. Nel senso che il circuito di persone che usufruivano del servizio illegale era in gran parte composto da pregiudicati. Insomma profili che avevano necessità di affittare auto in via totalmente anonima. Ebbene i militari del radiomobile sono riusciti alla fine ad individuare più di 66 noleggi di 500 abusive. Molte delle persone fermate erano spacciatori. Pusher che, per gli inquirenti, le utilizzavano per trasportare la droga.

