Sgombero via Capranica, ecco chi sono i tre arrestati: c'è anche un 18enne

Lanci di oggetti dalle finestre contro gli agenti in tenuta antisommossa, barricate incendiarie formate da materassi e cassonetti dati alle fiamme dagli occupanti: sono le scene da guerriglia urbana che si sono registrate, stamattina, durante lo sgombero dell'ex scuola di via Capranica, a Primavalle. Il bilancio di queste tensioni è di tre arresti e di diversi denunciati da parte di polizia e carabinieri.



Fra i tre arrestati, c'è, un ragazzo nato in Marocco, di 18 anni, che viveva all'interno della struttura occupata. E poi, ancora:, anche lui nato in Marocco, classe 1975: ha diversi precedenti penali. La terza persona arrestata dalle forze dell'ordine è, nata a Roma, classe 1993. Domattina ci sarà in tribunale l'udienza per la convalida di questi fermi.

