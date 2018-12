Tuffo di Capodanno: a Nettuno via alle iscrizioni

Tutto pronto per il tradizionale “Tuffo di Capodanno” a Nettuno, a mezzogiorno in punto del 1 gennaio 2019, dalla battigia dello stabilimento balneare Vittoria. Le iscrizioni di chi volesse cimentarsi nella corroborante nuotata si prendono in spiaggia fino a pochi minuti prima del tuffo. Il bagno, oltre che di mare è anche di folla ben incappottata, perché in tanti arrivano ad incoraggiare con applausi i temerari in costume. L’organizzazione è della Società Nazionale Salvamento Sezione Nettuno – Anzio Salvamento Agency, Protezione Civile, Associazione Gemellaggi Nettuno Scuola Italiana Cani Salvataggio, con il patrocinio del Comune. Anche ad Anzio, sempre a mezzogiorno, tuffo di Capodanno sulla spiaggia della Dea Fortuna.

Antonella Mosca © RIPRODUZIONE RISERVATA