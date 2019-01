Roma, a Capodanno rubati 5 furgoni, ritrovati 3. Proseguono le ricerche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubati 5 furgoni nella Capitale alla vigilia di Capodanno. In seguito a una segnalazione arrivata alla Centrale operativa dell’Arma dei carabinieri del furto di 5 furgoni avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, il questore di Roma Giudo Marino ha disposto un accurato servizio di controllo del territorio per ritrovarli. Nelle ricerche è stato impiegato anche un elicottero del Reparto Volo di Pratica di Mare della polizia che è stato determinante per rintracciare in zona Pisana 3 dei 5 furgoni. Impiegati nelle indagini anche la Digos e il nucleo investigativo dell’arma dei carabinieri che per primi sono intervenuti sul luogo del furto e che hanno effettuato mirati servizi di osservazioni nelle principali aree di parcheggio. A quanto reso noto dalla Questura, «le attività congiunte che hanno consentito di escludere rischi specifici rispetto all’episodio, proseguono senza sosta per il rintraccio degli ulteriori 2 veicoli rubati».