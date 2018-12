Capodanno a Roma blindato: metal detector ai varchi e agenti anti-terrorismo

Varchi con metal detector al Circo Massimo (e doppia cinturazione con transenne), controlli serrati sul Lungotevere, unità cinofile, artificieri, unità speciali antiterrorismo. Anche quest'anno sarà creata una vera e propria grande zona rossa e un massiccio spiegamento di forze dell'ordine che sarà messo a punto dal questore, Guido Marino, nelle prossime ore.

Tre giorni (a partire da oggi) blindati che vedranno scendere in campo reparti specializzati «nella gestione dinamica della folla», oltre alle unità antiterrorismo.

Più di mille uomini in campo (e altri 800 agenti della polizia locale tra la notte del 31 e il primo gennaio) con posti di blocco fissi e pattuglie miste: i militari dell'esercito prolungheranno l'orario del servizio fino alle tre di notte e saranno dislocati in centro. Concertone, spettacoli, discoteche e locali. Tutti sorvegliati. Perché la girandola degli eventi in vista dell'anno nuovo è già partita e le forze dell'ordine si faranno trovare pronte. Un'attenzione particolare sarà riservata alle prevendite, tocca insomma evitare che le prenotazioni dei biglietti prendano il largo e scavallino i posti effettivamente disponibili nei locali.

TASK FORCE

Disposta una task force ad hoc nella sala operativa coordinata direttamente dal Questore e almeno una ventina di varchi presidiati con metal detector. A Circo Massimo, dove si terrà l'evento principale del Capodanno (con Vinicio Capossela, l'orchestra di Torpignattara, e il dj set di Achille Lauro) e sono attese 40mila persone, si applicherà molto probabilmente il numero chiuso così come in altre grandi città italiane (Milano, Venezia, Palermo) e come già stabilito lo scorso anno (verranno, infatti, predisposti cinque varchi contapersone per stimare la capienza massima del pubblico che può partecipare all'evento controllati con metal detector).

E comunque per gli eventi di maggiore impatto sul Lungotevere, sono stati previsti altri 15 varchi presidiati, nei quali saranno effettuate anche verifiche. Previsti blocchi stradali (fioriere ma anche barriere new jersey): effetto stadio Olimpico, con perquisizioni a campione, per chi si recherà in una delle zone più blindate della città. Ma non finisce qui. Vista la consueta prevenzione antiterrorismo, stante l'immutato livello di allerta, anche dopo gli ultimi eventi accaduti a Strasburgo, saranno in campo le unità specificatamente addestrate: le unità operative di pronto intervento (Uopi) della polizia e le squadre operative di supporto dell'Arma dei carabinieri. Previste bonifiche e rimozioni delle auto nelle aree coinvolte dagli eventi.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Mobilitati per l'occasione l'Ares 118 - che metterà a disposizione strutture, uomini e mezzi - e i vigili del fuoco con un rafforzamento dei turni d'emergenza in caso di incendi. Non ci sarà solo la festa del Comune, all'Eur per quattro eventi sono attese oltre 20mila persone e anche qui ci potrà essere la possibilità di applicare delle chiusure a singhiozzo dei vigili urbani e controlli mirati. Si passa quindi, da un sistema di sicurezza che concentrava le forze di polizia in punti specifici, principalmente l'aerea di San Pietro e le altre basiliche dove si sono svolte (e si svolgeranno), celebrazioni religiose di particolare rilievo, a una strategia di prevenzione che dovrà mettere in sicurezza le località di permanenza delle persone in attesa di festeggiare l'arrivo del 2018.

