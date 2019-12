Capodanno, arte e tecnologia: Rufa sale sul palco con Skin per salutare il 2020

Uno spettacolo unico, destinato a restare impresso nella mente di chi lo vive: un'energia positiva pronta a contagiare tutti quelli che parteciperanno alla Festa di Roma. Rufa-Rome university of fine arts, in occasione della serata di Capodanno al Circo Massimo, contribuirà a dare forma e sostanza realizzando il visual del dj set di Skin. La direzione artistica di Festa di Roma, grazie all'accordo tra Rufa e Teatro di Roma, ha affidato agli studenti del primo anno della magistrale in Multimedia arts and design-realtà virtuale, coordinato dal docente Caterina Tomeo, la realizzazione del progetto multimediale per la star inglese. Tema del progetto: la natura e gli elementi che la compongono. Il visual sarà una serie di immagini in movimento proiettate nel corso della performance di Skin su due grandi videowall. © RIPRODUZIONE RISERVATA