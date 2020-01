Capodanno, 140mila persone in sei ore al Circo Massimo: notte tranquilla sul fronte sicurezza

Capodanno in tono minore per la Capitale. Il Campidoglio fa sapere che sono transitate 140mila persone nell'arco delle 6 ore: a Mezzanotte al concertone al Circo Massimo, al clou della serata, si sono presentati in poco più di 40mila, contro i 50mila attesi. Una nottata abbastanza tranquilla sul fronte della sicurezza, ma ancora più mogia sul versante del divertimento: eccetto l'area del Circo Massimo, ieri sera Roma appariva deserta in quasi tutti i quadranti, con pochi residenti e turisti a girare per le strade del Centro prima e dopo la mezzanotte.

Il clou, come detto, è stato il concertone, con molte famiglie, tantissimi ragazzi e qualche straniero che si sono messi in fila nei sei varchi per ascoltare i monologhi Ascanio Celestini, i successi di Carmen Consoli e Priestess. Quindi, dopo la mezzanotte tutti a ballare fino alle 3 con una dj d'eccezione: Skin, leader degli Skunk Anansie, impegnata a far girare i dischi. Per il countdown verso il nuovo anno è salita sul palco Virginia Raggi, accompagnata dal suo vice Luca Bergamo, che si è preso il compito di aprire lo champagne. Bordate di fischi, forse un po' più fragorosi dello scorso anno, quando la prima cittadina ha preso la parola. «Abbiamo voluto dedicare la festa di Roma 2020 alla natura con tantissimi eventi e artisti - ha detto - L'augurio che possiamo farci per questo 2020 è quello di cercare di proteggere la nostra casa, facendo tutti un passo nella direzione di ridurre il consumo di plastica, parafrasando Carmen (la cantante era vicina a lei, ndr) che nella sua canzone parla di un cuore di plastica».

La prima cittadina è rimasta circa un paio d'ore dietro al palco, festeggiando con alcuni assessori e alcuni dirigenti comunali. Quindi si è "data" ai selfie tra la folla e ha pronunciato il canonico saluto alle volanti della Polizia locale, registrato tra qualche difficoltà. Tra i presenti anche lo showman Giancarlo Magalli, che da vice comandante ad honorem del corpo dei vigili, come ogni anno, prima è andato a salutare i suoi "colleghi" al comando di via della Consolazione, poi ha fatto capolino al Circo Massimo.

Dal concertone la folla di romani e turisti si è via via trasferita nelle zona limitrofe della movida (Testaccio, Colosseo e Ostiense). L'happening non ha registrato forti criticità come le risse che avute nel 2019, anche per la presenza degli agenti della municipalizzata (un migliaio nelle strade della Capitale). Nonostante i sequestri di alcool a venditori abusivi (216 nell'area del centro), a tarda nottata il Circo Massimo era un tappeto di bottiglie di champagne e di birra. Una banda di nord africani è stata messa in fuga mentre tentava di borseggiare alcuni cittadini. Circa quindici persone sono state accompagnate in ospedale o assistite per aver sfiorato il coma etilico. Il bilancio della polizia amministrativa parla di 89 sequestri amministrativi, 39 legati a sanzioni penali, 2 denunciati a piede libero.

Maggiori problemi si sono avuti per la scarsa presenza di autoambulanze in città, e soprattutto, per i roghi di cassonetti, causati dallo scoppio dei petardi: quasi una settantina. Carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere incendi a Quarto Miglio-Appio (con le fiamme che da due secchioni hanno danneggiato un'auto parcheggiata nelle vicinanze), a San Paolo (bruciato anche un Suv), a Ponte Milvio, a Ottavia e a Castro pretorio, dove il fuoco ha lambito anche il tetto dell'hotel "Domus Mea". Sul versante dei fuochi d'artificio, e nonostante il divieto del Comune di usare quelli pericolosi, tra Roma e provincia si sono avuti 13 feriti: tra questi un 36enne ha riportato l’amputazione sub totale della mano destra ed è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata, mentre anche quattro bambini tra i 5 e i 12 anni sono dovuti ricorrere all'assistenza dei medici. Più in generale si è "sparato" soltanto in alcune periferie come Tor Bella Monaca e Ostia.



Oggi la "Festa di Roma 2020" andrà avanti fino alle 21, con un migliaio di artisti impegnati in parate, spettacoli, installazioni site specific, performance musicali e video. I principali eventi tra piazza dell’Emporio, Isola Tiberina, Giardino degli Aranci e piazza Bocca della Verità.

