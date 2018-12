Aerostazioni affollate all'aeroporto di Fiumicino per le partenze di Capodanno e per le vacanze a cavallo dell'Epifania. Dalle prime ore di questa mattina tanti viaggiatori, tra famiglie con bambini, coppie e comitive, si avvicendano, senza sosta, ai check-in per le operazioni d'imbarco e raggiungere le mete dove saluteranno il nuovo anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA