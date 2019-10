Aprono i primi cantieri sulla Pontina, disagi per i pendolari

Cantieri aperti da oggi sulla Pontina in direzione di Latina per rifare il manto stradale. Gli interventi che meteo permettendo termineranno l’8 novembre prossimo, partono dalle porte di Pomezia e si estendono, in tratti saltuari, per poco più di 33 chilometri fino a Latin: più precisamente dal chilometro 26,900 al chilometro 60,200. "I cantieri - fanno sapere da Anas - saranno attivi nella fascia oraria compresa tra le 9,30 e le 6 del giorno successivo". Gli operai, insomma, potrebbero lavorare anche di notte. Per consentire i lavori l’azienda ha istituti il restringimento di carreggiata con il transito di auto, bus e mezzi pesanti su almeno una corsia di marcia. Previsti disagi alla circolazione in uscita dalla Capitale per raggiungere i poli industriali di Pomezia e Aprilia e nel pomeriggio per i pendolari che devono rientrare a cassa dagli uffici. Consigliati percorsi alternativi come la Laurentina, l’Ardeatina o addirittura l’Appia per chi invece deve raggiungere Latina.

Anas non ha pubblicato il programma dettagliato con i tratti interessati dai lavori. L’azienda raccomanda però prudenza e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Per qualsiasi informazione i pendolari possono rivolgersi al servizio clienti "Pronto Anas”, chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. "Ben vengano i cantieri – dice Salvatore che vive ad Aprilia e lavora a Roma – siamo anche disposti a sopportare i disagi e le code, ma sarebbe meglio aprirli la notte quando il volume di traffico è notevolmente minore. L’indicazione fornita da Anas (dalle 9,30 alle 6 del giorno successivo ndr) è un po’ troppo generica". "Dalla primavera scorsa conviviamo con i cantieri – dicono rassegnati i pendolari – però almeno nei punti in cui la pavimentazione è già terminata, l’asfalto sembra fatto bene e a regola d’arte. Non si sono limitati a tappare le buche o a ripristinare il manto stradale in piccoli tratti. Questa volta dovrebbe durare più a lungo e non l’arco di una stagione". I fondi messi a disposizione dall’azienda superano i 20 milioni di euro. "Gli interventi rientrano in un investimento del valore di 8 milioni di euro - spiega Anas in una nota - ulteriori analoghi interventi sono già programmati per altri 9 milioni, oltre a 5 milioni per la sostituzione delle barriere di sicurezza e al ripristino pertinenze stradali", come le aree di servizio e quelle destinate alla sosta.

