Roma, le associazioni animaliste alla Raggi: «Controlli sul canile della Muratella»

Troppi animali sono morti al canile della Muratella: le associazioni animaliste chiedono l'intervento della sindaca. «Puzzola - raccontano i volontari - era un cane giovane, di appena 3 anni, entrato al canile sanitario della Muratella il 10 febbraio è morto solo una settimana dopo a causa di una gastroenterite virale. Un dramma che molto probabilmente si poteva evitare se il meticcio fosse stato ricoverato in un'adeguata struttura veterinaria con assistenza h24 e le dovute cure. Questo drammatico caso ha fatto tornare alla luce le pessime condizioni igienico-sanitarie della struttura pubblica gestita dalla Asl, denunciate nei giorni scorsi anche da alcuni consiglieri comunali di opposizione ricordando che la responsabilità del benessere e della salute degli animali è del Comune di Roma, in quanto proprietario degli animali». Sull'argomento è intervenuto il Presidente della Commissione Ambiente, Daniele Diaco, affermando che l'unico soggetto competente per le carenze di carattere sanitario all'interno del canile è la Asl. A tal proposito, le associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Leal, Leidaa, Lndc e Oipa hanno scritto una lettera alla sindaca Virginia Raggi ricordandole che il Comune di Roma è il proprietario degli animali ricoverati presso la struttura e quindi il principale responsabile del loro benessere e della loro salute. Il Comune è pertanto tenuto a vigilare sulle condizioni di detenzione e sulle cure prestate ai cani e gatti di sua proprietà. Infine, le Associazioni hanno fatto presente la necessità di verificare il potenziale conflitto di interessi di uno dei veterinari Asl che è anche socio della clinica veterinaria privata a cui vengono portati gli animali del Comune per tutti quegli interventi o esami diagnostici che non è possibile effettuare nella struttura pubblica.

Ci aspettiamo che il Comune di Roma si attivi immediatamente per risolvere le gravi carenze del canile sanitario e del rifugio comunale al fine di tutelare al meglio la salute e il benessere degli animali che vi sono ospitati», concludono le Associazioni.

