Roma, rapisce cane e chiede il riscatto: «Dammi 100 euro o lo rivendo»

«Cento euro se vuoi rivedere il tuo cane, altrimenti lo rivendo a qualcun altro». Un vero e proprio incubo quello vissuto da una donna che lo scorso 9 gennaio aveva perso il proprio animale domestico e ne era disperatamente alla ricerca. Poi, nel tardo pomeriggio di ieri, viene contattata da una donna che afferma di essere in possesso del suo cane e di volere 100 euro per la restituzione. Un fast food in via di Tor Bella Monaca il luogo dove dovrà avvenire lo scambio.

Senza perdersi d'animo la padrona del cane ha immediatamente contattato il 112 chiedendo aiuto e raccontando quanto le era successo. Così ieri sera, verso le ore 21.00, all'appuntamento stabilito, oltre alla proprietaria, si sono presentati anche gli agenti del commissariato Casilino i quali, non appena è avvenuto lo scambio tra le parti, sono intervenuti bloccando l'autrice del rapimento. M.P., italiana 47enne e già conosciuta alle forze dell'ordine, è stata accompagnata negli uffici del commissariato ed al termine delle indagini è stata arrestata per estorsione.

