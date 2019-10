Incendio in un villino a Ostia: intossicati gli inquilini, morto il cane

Incendio all'alba di oggi a Ostia, in via Ettore Pirelli. A bruciare un villino che nel rogo è andato completamente distrutto. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Roma con un'autobotte e un carroprotettori. Lievemente intossicati, gli occupanti dell'immobile sono stati assistiti dal personale medico del 118 e trasportati in codice giallo all'ospedale «G. B. Grassi» di Ostia. Deceduto il cane. Ancora da chiarire la dinamica dell'incendio.

Ultimo aggiornamento: 11:08

