Canapa shop, arriva la stretta: «Lontani dalle scuole». In Campidoglio asse Lega-M5S

Ultimo aggiornamento: 11:07

Questioni di priorità gialloverdi: per i Cinquestelle era fondamentale combattere la ludopatia e le sale slot, per la Lega invece bisogna sconfiggere il consumo di stupefacenti e quindi fare guerra ai tanti negozi di cannabis light. Il leghista capitolino Maurizio Politi prenderà esempio dalla battaglia stellata per bandire i negozi di cannabis in prossimità di luoghi sensibili come Istituti Scolastici, asili, centri di aggregazione, luoghi di culto e impianti sportivi.E ha già delle sponde importanti in maggioranza. La Presidente della Commissione Scuola nonché delegata alle politiche scolastiche alla Città metropolitana, Maria Teresa Zotta è d'accordo. Da ex preside è sensibilissima al tema del consumo di sostanze durante l'adolescenza ed è contraria alla legalizzazione della marijuana.«È vero la legalizzazione può combattere la criminalità organizzata che si cela dietro il commercio di droga - spiega Zotta - ma noi dobbiamo comunque tutelare la salute dei ragazzi prima di tutto». E quindi se la proposta di Politi arriverà in Commissione per un parere, quello positivo della Presidente Zotta ci sarà.LA DISTANZAI cannabis shop, ovvero i tanti negozi che sono spuntati come funghi anche nella Capitale commerciano prodotti che provengono da tutta la filiera agroindustriale della canapa, anche le infiorescenze a basso contenuto di THC che si possono fumare. Politi chiederà all'Assemblea capitolina di vietare l'apertura di nuovi negozi a una distanza di almeno 500 metri dai luoghi come asili, oratori e parchi giochi. E alzerà anche il tiro sulla questione sicurezza portando il ministro per le politiche della Famiglia Lorenzo Fontana e lo Stato maggiore della Lega romana in piazza. Dopodomani infatti ci sarà una manifestazione in una delle piazze di spaccio più tormentate della Capitale, davanti la scuola Melissa Bassi, dove c'è quello che i residenti chiamano il parco del buco e a pochi passi dal punto dove si è consumato l'episodio di accerchiamento e assalto a una pattuglia delle forze dell'ordine. Lì Politi ha chiesto che vengano inviati jeep e militari.