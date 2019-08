Canale Monterano: arrestato bracconiere, metteva trappole per cinghiali in area protetta

Stava mettendo in un'area estesa del parco numerose esche per cinghiali ma è stato sorpreso dai carabinieri. Così un bracconiere di 41 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso nella zona di Canale Monterano, area protetta sottoposta a vincolo faunistico-venatorio. L'uomo, fermato dai militari, era in possesso di un fucile doppietta calibro 12 con matricola abrasa. Ora dovrà rispondere dei reati di porto abusivo di arma da sparo e violazione dell'esercizio venatorio. Intanto è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L'arresto è stato possibile grazie a un servizio mirato svolto nella località Poggio Lupino, all'interno della Riserva naturale regionale Monterano dai carabinieri della compagnia di Bracciano insieme al personale Guardiaparco di Canale Monterano. © RIPRODUZIONE RISERVATA