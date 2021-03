Roma, «iniziato lo sgombero del campo rom di Castel Romano». L'annuncio della sindaca Raggi

«Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiusura dei campi a Roma. Già chiusi Camping River, Foro Italico e Schiavonetti. A buon punto per Barbuta e Monachina, liberati del 70% rispetto al 2017».

Roma, cluster nel campo rom di Castel Romano: allarme quarantene violate

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, cluster nel campo rom di Castel Romano: allarme quarantene... ROMA Roma, Caffarella, stop roghi tossici e favelas: nel parco arriva la... ROMA Roma, maxi incendio al campo nomadi di via del Foro Italico:... LA DENUNCIA Sgombero beffa al Foro Italico: i rom traslocano sull'Aniene L'OPERAZIONE Castel Romano, blitz all'alba al campo nomadi: cinque persone...

Roma, maxi incendio al campo nomadi di via del Foro Italico: gigantesca colonna di fumo sulla città. Stop treni per Viterbo

Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiusura dei campi a Roma. Già chiusi Camping River, Foro Italico e Schiavonetti. A buon punto per Barbuta e Monachina, liberati del 70% rispetto al 2017. pic.twitter.com/6tE0VvfJ34 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 25, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA