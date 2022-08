Campo nomadi via Candoni, verifiche capillari: circa 350 le persone controllate

Martedì 16 Agosto 2022, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 16:57

Sotto la regia della Prefettura di Roma, sono iniziate questa mattina all'alba alcune operazioni di controllo all'interno del campo nomadi di via Candoni da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, con l'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e con i Gruppi XI Marconi e XII Monteverde, unitamente a personale della Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri. Gli agenti hanno svolto verifiche capillari all'interno del campo, identificando circa 350 persone, alle quali si aggiungono i minori presenti: su alcuni occupanti sono stati avviati ulteriori accertamenti, tuttora in fase di svolgimento, per verificare la regolarità di occupazione. Controlli ancora in atto da parte dei caschi bianchi anche su una decina di veicoli, trovati in stato di abbandono e per i quali, al termine degli accertamenti, saranno attivate le procedure di rimozione.