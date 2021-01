Cerca di sfuggire alla polizia nascondendosi in un campo rom, poi ferisce due agenti: arrestato 44enne

Cerca di sfuggire alla polizia, nascondendosi all’interno di un campo nomadi, ma viene raggiunto e arrestato. In particolare, gli agenti della sezione volanti, passando in via dei Giordani, hanno notato un 44enne romano che a bordo di un’auto usciva dal campo nomadi. Alla vista degli agenti, l’uomo ha però invertito la marcia fuggendo ad alta velocità nelle strette vie di passaggio all’interno dello stesso campo. Il 44enne, inseguito dagli agenti, si è fermato scendendo dal veicolo e continuando la fuga a piedi.

L’uomo, malgrado l’aiuto di alcuni presenti, che hanno tentato di agevolarne la fuga, è stato raggiunto dai poliziotti con cui ha iniziato una violenta colluttazione sferrando calci e pugni. Bloccato, è stato accompagnato presso il commissariato di Torpignattara dove è risultato avere numerosi precedenti di polizia. Arrestato dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due agenti, a causa della violenta colluttazione, sono stati refertati con 7 giorni di prognosi.

