Roma, il campione di boxe allena gli avvocati

Il loro ring è generalmente un’aula di tribunale, dove devono fronteggiarsi con la parole e la retorica. Ma se è vero che “mens sana in corpore sano” non può che essere gradita agli avvocati l’iniziativa organizzata dal Consiglio dell’Ordine di Roma: un programma di allenamento con il campione del mondo di pugilato Vincenzo Cantatore. La legittima difesa non c’entra, anche se in effetti - visti certi recenti fatti di cronaca - forse ce ne sarebbe bisogno. Lo spirito dell’iniziativa è quello di incentivare l’allenamento e l’esercizio fisico. Così, durante l’adunanza del 2 maggio, il Consiglio guidato da Antonino Galletti (su proposta del vicepresidente Mazzoni e dei Consiglieri Lubrano e Gentile) ha approvato - a maggioranza - l’organizzazione di una serie di attività sportive a titolo gratuito per i colleghi. Per dare il via al programma si è deciso di cominciare proprio con un corso di ginnastica a corpo libero diretto dal campione mondiale di boxe Vincenzo Cantatore.



Organizzato all’interno del parco di Villa Borghese dalle ore 19 alle ore 20 di tutti i giorni feriali, esclusi i venerdì, con inizio da oggi fino al 20 giugno prossimo, il corso vuole permettere agli iscritti di mantenersi in forma approfittando dell’esperienza del maestro Cantatore. L’obiettivo - se il progetto troverà il favore degli interessati - è di estendere le lezioni per ulteriori periodi. Spiega il Presidente Galletti che «coerentemente con il nostro proposito di trasformare l’Ordine forense in una seconda casa per gli avvocati romani, ci piacerebbe garantire ai colleghi tutta una serie di opportunità che altrimenti le fasce più deboli, che esistono anche nella nostra categoria, non potrebbero permettersi».



Quanto a Vincenzo Cantatore, non ha bisogno di presentazione. 48 anni, romano d’adozione, campione mondiale nel 1998 ed europeo nel 2004, si è ritirato da qualche anno dopo una vita trascorsa sul ring, dopo è salito la prima volta a 13 anni. L’appuntamento è fissato nei giorni indicati dalle ore 19 nell’area adiacente il laghetto dei Cigni di Villa Borghese, con ingresso da Largo Pablo Picasso. Per qualche ora, si potrà lasciare in studio, tailleur, giacca e cravatta, portando, invece, un tappetino da allenamento.

