Roma, la denuncia Fdi: «Comune paga noleggio per auto ferme nella rimessa comunale»

Da quanto ci risulta nell’autoparco del Comune di Roma, in via Circonvallazione Ostiense 191, ci sarebbero 20 automobili Nissan Leaf ferme in garage in attesa di essere assegnate agli assessori della Giunta 5 Stelle - spiegano Andrea De Priamo e Fabrizio Ghera, rispettivamente capogruppo in Campidoglio e alla Regione Lazio - In attesa che qualcuno decida a chi saranno assegnate le auto, il Campidoglio paga sia il noleggio delle Nissan non impiegate, 400 euro al mese per ogni vettura, che delle altre 20 Peugeot 208, circa 370 euro al mese per auto, in dotazione agli assessori capitolini e che devono essere ancora restituite. Ecco l’efficienza della sindaca Raggi…che lascia nell’autorimessa comunale le auto pagate con i soldi dei romani

».