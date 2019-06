Campidoglio, celebrazioni regolari nelle sale matrimoni: solo lavori di manutenzione

Le sale matrimoni del Campidoglio potranno ospitare regolarmente le celebrazioni previste. Lo riferisce, in una nota, il Comune, commentando alcune indiscrezioni di stampa. «Gli interventi di manutenzione ordinaria - prosegue la nota - sono di competenza del dipartimento servizi delegati, mentre le operazioni di ristrutturazione straordinaria sono sotto tutela della Sovrintendenza capitolina. Presso la Sala Rossa (Palazzo Senatorio) di piazza del Campidoglio, sono in fase di realizzazione alcuni lavori di manutenzione ordinaria, tra i quali gli arredi, la tappezzeria di alcune sedie con relativo restauro, sistemazione del bagno interno e ripristino dell'impianto di illuminazione. Per quanto concerne la sala Vignola Mattei sono già stati effettuati numerosi interventi». © RIPRODUZIONE RISERVATA