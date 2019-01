Roma, Baldassarre: «Al via il Forum per integrare i migranti»

«Dopo l'insediamento del Forum per l'Infanzia e l'Adolescenza, prende il via anche il Forum di Roma Capitale per l'accoglienza e l'inclusione delle persone di origine straniera

l'assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre

. Il primo incontro si terrà mercoledì 23 gennaio alle ore 10 presso la Sala del Carroccio in Campidoglio.

Le realtà che partecipano sono state inserite nel Forum in seguito ad un avviso pubblico e che sono state ritenute idonee a partecipare

.

Il Forum si configurerà progressivamente come luogo permanente di confronto strategico sulle politiche dell'accoglienza con l'obiettivo di favorire l'inclusione delle persone di origine straniera nel tessuto sociale e lavorativo della città». Per l'assessore Baldassarre,

l Forum è un'ulteriore azione nel più ampio processo di riforma del modello di accoglienza di Roma Capitale. Saremo subito operativi, sin dal primo incontro, e chiederemo alle realtà presenti di formulare le prime proposte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», annuncia», spiegano in Campidoglio«i