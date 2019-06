Roma, dai dietisti ai vigili, 816 nuovi assunti

La giunta capitolina ha approvato la delibera che definisce il piano assunzionale del personale non dirigente per il 2019. Saranno inseriti 816 nuovi dipendenti e verranno trasformati a tempo indeterminato 500 contratti di agenti della polizia locale, per un totale di 1.358 unità. Lo riferisce l’assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis. Nelle prossime settimane firmeranno il contratto istruttori economici, amministrativi, ingegneri, funzionari, architetti, curatori archeologici, storici dell’arte, dietisti, funzionari di biblioteche, esperti di normativa in materia di lavori pubblici e finanza di progetto, funzionari dei processi comunicativi e informativi, istruttori dei servizi culturali, turistici e sportivi, geologi, statistici. «Abbiamo ricostruito le fondamenta della macchina capitolina», sottolinea De Santis. © RIPRODUZIONE RISERVATA