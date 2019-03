Roma, l'Esercito nei campi rom: partita la bonifica intorno a Salviati

A Roma, nel V Municipio, come nella terra dei fuochi. «Sono iniziate questa mattina le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza della zona di fronte al campo rom tra via Sansoni e via Salviati. Verrà delimitata un'area in cui saranno controllati tutti i veicoli in transito. Obiettivo è evitare che siano trasportati materiali utilizzati nel drammatico fenomeno dei roghi tossici. Materiali trasportati illegalmente, spesso rubati, che vengono bruciati fino ad emettere miasmi nocivi per chi li respira. Una pratica criminale, inaccettabile, che stiamo contrastando con fermezza». Lo ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi, recandosi lunedì mattina in via Salviati, nel Municipio V, dove sono in corso le operazioni di bonifica dell'area di fronte al campo nomadi con la Polizia locale e l'Esercito, per la prima volta impiegato a sorveglianza dei campi rom della Capitale. Due settimane fa in via Sansoni a protestare contro la vergogna dei rifiuti ammassati (e puntualmente bruciati) dai rom lungo la strada che conduce al campo, erano scesi in strada persino i poliziotti che lavorano all'Ufficio Immigrazione della Questura, le cui finestre affacciano proprio sull'indecoroso spettacolo fatto di degrado. Da anni i comitati dei residenti chiedono interventi definitivi contro il fenomeno dei roghi tossici: immondizia, plastica, ferro, rame, bruciati a ogni ora del giorno e della notte, rendendo irrespirabile e pericolosa l'aria di tutta la zona di Tor Sapienza. La Prefettura, nei giorni scorsi, aveva annunciato l'arrivo a Roma di quasi 40 militari dell'Esercito proprio da impiegare in supporto al Comune per effettuare interventi straordinari.



«Uno ad uno i tasselli della complessa operazione che riguarda Via Sansoni-Via Salviati stanno andando al loro posto - spiega il presidente del Municipio V di Roma Giovanni Boccuzzi - Dopo vari incontri con la sindaca, la Commissione Ambiente Capitolina e lavorando in sinergia fra V e IV Municipio, stamattina presto sono cominciate le opere di bonifica e di messa in sicurezza dell'area di fronte al Campo Rom di Via Salviati che porteranno subito alla perimetrazione di un'area di controllo per tutti i furgoni che passeranno in quella zona e che saranno ispezionati uno per uno per evitare che viaggino pieni di potenziali rifiuti. Quelli che saranno trovati pieni saranno sequestrati». La collaborazione fra la Polizia di Roma Capitale e i militari della Brigata Sassari continuerà nei prossimi giorni con "pattuglioni" congiunti.

