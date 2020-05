Roma, a Campagnano il Comune elimina la tassa di occupazione per bar e ristoranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera ad ampliamenti e concessioni di suolo pubblico senza spendere neppure un euro per le attività commerciali di Campagnano. Una vera e propria boccata d’ossigeno per i gestori dei locali che già hanno dovuto sostenere spese extra per finanziare una ripartenza all’insegna delle nuove regole dettate dal virus, una tra tutte garantire una distanza di sicurezza per evitare possibili contagi. È già possibile presentare le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di ampliamento delle superfici già concesse: la Tosap per ora non si pagherà. Tutta la modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Campagnano.«Abbiamo offerto la possibilità - dice il sindaco Fulvio Fiorelli - di avere più spazio per i tavolini all’aperto in maniera gratuita. Non c’è una data di fine concessione perché adesso ci stiamo concentrando sulla ripartenza che con ha una scadenza anche se ci auguriamo che arrivi il prima possibile». L’iniziativa intende perciò sostenere i commercianti in questa fase di ripartenza, al fine di poter ampliare gli spazi nei quali svolgere la propria attività e quindi poter operare seguendo tutte le prescrizioni e accogliere la clientela in piena sicurezza. Soddisfatti gli esercenti e i gestori di pub e locali: «Così - commentano alcuni di loro - riusciamo a lavorare meglio senza dover eliminare troppi tavoli anche se ricominciare è difficile. Quella del comune è una buona iniziativa e poi anche a livello burocratico non è un iter complesso».La procedura per formulare la domanda è semplice: non deve essere corredata da marca da bollo ma semplicemente inviata per email all’indirizzo del protocollo indicato sul sito per poi essere lavorata dagli uffici competenti. Nel frattempo, proseguono le opere di solidarietà e sostegno a una cittadina uscita finalmente ormai da un mese dallo status di zona rossa. Il gruppo Lions di Campagnano e Mazzano ha donato all’amministrazione comunale un carico di spesa da utilizzare per le persone in stato di bisogno. La Protezione Civile si occuperà di ritirare la spesa e consegnarla alla Caritas provvederàa distribuirei beni: «Ringraziamo sentitamente - aggiunge Fiorelli- a nome di tutta la cittadinanza, i Lions per la loro disponibilità e la costante vicinanza alla popolazione di Campagnano; la Conad per aver collaborato ed i volontari della protezione civile e della Caritas per il consueto supporto». Domani dalle 8 alle 18 torna l’atteso mercatino dell’antiquariato. Si potrà accedere in completa sicurezza, sempre muniti di mascherina, grazie alla presenza di numerosi operatori della Protezione Civile che aiuteranno le persone a godere dei banchi senza creare assembramenti. Il mercato si snoderà lungo un percorso ad anello che inizierà e terminerà da Piazza Regina Elena, passando per Piazza Cesare Leonelli: «Finalmente - dicono gli artigiani- anche il mercatino tornerà a colorare e arredare Campagnano, una cittadina molto graziosa e accogliente alle porte della Capitale».