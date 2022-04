Si chiama Brando, ha 11 anni ed è romano il bambino che ha ispirato la Campagna internazionale di sensibilizzazione per la Difesa dell'Ambiente "Salviamo la Terra, non voglio andare a vivere su Marte" presentata alla Camera.

“Mi hanno colpito le parole di Brando che, con la semplicità delle domande esistenziali, ha detto di non volere andare a vivere su Marte. Un bambino cui non sono sfuggite le notizie di missioni milionarie per cercare vita in altri pianeti e quelle delle isole di plastica in Antartide. Una preoccupazione che non può lasciare indifferente chi è chiamato a custodire, temporaneamente, la Terra ed ha un ruolo istituzionale, come il mio. Una responsabilità grande. Perciò, spinta da questo entusiasmo mi sono messa in cammino con Brando”. Così Alessia Rotta, Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Camera dei Deputati che, in occasione della Giornata mondiale della Terra, ha raccolto l’invito della Onlus La Stella di Daniele, adottando il progetto “Salviamo la Terra – Non voglio andare a vivere su Marte”. La Campagna Internazionale di sensibilizzazione per la difesa dell’ambiente de La Stella di Daniele nasce dunque dall’appello di un bambino di undici anni, preoccupato per lo stato di salute del pianeta; il progetto vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza climatica, facendo pressione sulle Istituzioni nazionali e internazionali.

Le azioni della campagna prevedono un Libro Bianco che coinvolga il Parlamento sui "Diritti delle future generazioni". Viviamo un tempo inedito per la ricchezza di informazioni e dati predittivi sull’impatto delle nostre azioni sotto il profilo dell’impronta climatica, ma dall’altro lato le leggi e la nostra organizzazione politica e sociale rimangono uguali. Non basta infatti la modifica costituzionale che introduce nella nostra Costituzione la salvaguardia dell’ambiente. Occorre dare continuità all’azione di protezione, soprattutto in relazione all’eredità delle future generazioni. Il libro bianco nasce da un programma di audizioni ad ampio raggio che coinvolgerà costituzionalisti, filosofi della scienza, economisti, esperti ambientali per contaminare opinione pubblica e Istituzioni.

La seconda iniziativa è una Guida Galattica in 5 lingue, nata da un esteso lavoro di survey su giovani dai 10 ai 13 anni, adatta alla comprensione delle tematiche scientifiche, divulgativa, per generare conoscenza e consapevolezza sui cambiamenti climatici.

La terza iniziativa è il Confronto Internazionale sullo scambio di politiche e buone pratiche in alcuni Paesi di tutto il mondo. Con la partecipazione, per iniziare, delle Ambasciate di Messico, Germania, Israele e Gran Bretagna.

La Campagna Sociale sarà accompagnata dall’iniziativa Con i piedi per terra. Un tappeto di erba verrà installato nelle città destinatarie del tour sul quale le persone sono chiamate a togliersi le scarpe e a riscoprire con i piedi nudi il primo contatto con la terra.

Lunedì 20 Giugno, alle ore 12.00 presso la Sala Conferenza Stampa della Camera dei Deputati, il primo Convegno che darà inizio al progetto, accompagnato da una Campagna virale con l’installazione di un Green Carpet in una piazza principale nel cuore di Roma. La Stella" di Daniele è una Onlus, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale; abbraccia diverse aree con sostegno e progetti mirati per donne, mamme, prima infanzia, infanzia, adolescenza, disabilità, cultura.