Camion spezza un cavo elettrico alla stazione, caos treni e traffico in tilt sulla via dei Laghi

Caos sulla via dei Laghi oggi a Ciampino quando una bisarca che trasportava un furgone è rimasta bloccata al passaggio a livello della stazione di Casabianca. L’incidente è avvenuto alle 16.30 circa quando il furgone trasportato, è rimasto in parte appeso al cavo che alimenta la segnaletica e la barriera della stazione.



Il mezzo è stato bloccato, la tensione è stata tolta e la polizia locale di Ciampino ha bloccato il traffico mentre il treno che arrivava da Pavona è dovuto tornare indietro. Per alcune ore il traffico è andato in tilt. Sul posto sono arrivati per dar man forte anche gli agenti del commissariato di Marino e i carabinieri della radiomobile di Castel Gandolfo.

Mentre i tecnici di Rfi, i vigili del fuoco di Marino e Roma lavoravano per mettere in sicurezza l’area, Trenitalia ha attivato un servizio di pullman sostitutivi tra Ciampino e Pavona. Alle 19.20 i treni sono tornati a transitare ma per le auto serviranno ancora ore di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 21:01

