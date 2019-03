Roma, camion abbandona rifiuti in strada. Raggi: preso e multato grazie alle telecamere

«Lo abbiamo preso e multato. E gli abbiamo sequestrato il camion. L'uomo che impreca contro gli agenti della Polizia di Roma Capitale è l'autista del camioncino che vi ho mostrato ieri in un post: aveva abbandonato vecchi calcinacci e rifiuti per strada nella periferia Est di Roma». Così in un post la sindaca di Roma, Virginia Raggi. «Gli uomini del reparto Pics Supporto Ambiente della Polizia Capitolina - che ho voluto creare proprio per contrastare questi episodi - dopo essere risaliti a lui tramite la targa del veicolo, lo hanno individuato anche grazie ad un particolare tatuaggio sulla gamba. Il mezzo era intestato ad una cooperativa sociale con sede in una provincia del Nord Italia. L'uomo è un pluripregiudicato: è stato denunciato per danneggiamento e inquinamento ambientale». «Chi offende Roma e i suoi cittadini con comportamenti di questo tipo sarà presto individuato e multato. Abbiamo installato decine di video-trappole in tutta la città per incastrare gli zozzoni. E decine di cittadini onesti ci stanno inviando video per denunciare gli incivili che sporcano la nostra città».