Raggi: «Stop ai camion bar al Colosseo e ai Fori». Ma i furgoncini restano nelle aree di pregio del Centro

Foto ricordo con camion bar? Dal Colosseo ai Fori il rischio di vedere rispuntare lo sciatto furgoncino di panini viene azzerato. La sindaca Virginia Raggi canta vittoria via social, anche se di fatto rende solo permanente un provvedimento avviato già quattro anni fa dal suo predecessore. E per il Campidoglio grillino resta aperta tutta la partita degli altri camion bar che assediano il centro. Insomma, l’atto amministrativo, guidato dall’assessore al commercio Carlo Cafarotti, mantiene intatta l’operazione di “pulizia” inaugurata nel luglio del 2015 dall’ex giunta Marino, con l’impegno all’epoca dell’assessore Marta Leonori.

Roma, mai più camion bar al Colosseo. Sindaco Raggi: «Il divieto è definitivo»

I camion bar non possono tornare e restano «spostati». Dove erano finiti? «In realtà il piano di rilocalizzazione definito già all’epoca del primo provvedimento aveva individuato posti sui Lungotevere Oberdan e Testaccio, a Piramide e via Carlo Felice, ma non hanno mai montato in questi posti», rivela Tatiana Campioni assessore al Commercio del I Municipio. Ma la questione dei camioncini fast food nelle aree di pregio non è certo risolta. Anzi. Lo spettacolo impietoso dei furgoncini a ridosso dei monumenti è il leitmotiv di Castel Sant’Angelo e Fontana di Trevi, Bocca della Verità e Villa Borghese, solo per citarne alcuni.

Sono cinque ancora le macro-aree di pregio che non sono state liberate. Eppure sono state passate al setaccio del tavolo tecnico sul decoro che si è chiuso ad aprile. Atti e tempi risolutivi? «Si sta lavorando in questa direzione, il tavolo ha stabilito le zone rosse, c’è stato il confronto con le categorie di settore, si sta collaborando con i municipi per le rilocalizzazioni», fanno sapere dall’entourage di Cafarotti. Nulla di immediato, ça va sans dire. Ogni municipio dovrebbe «trovare» 15 posti per accogliere camion bar e bancarelle. «Noi siamo saturi, lo hanno certificato gli stessi vigili», ribadisce Campioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA