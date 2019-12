Roma, camion dell'Ama investe pedone: è grave

Dramma a Roma. Un camion dell'Ama ha investito un uomo, un pedone che è stato ferito gravemente. E' accaduto questa mattina in via Casilina n. 1814, all'altezza di Finocchio, alla periferia Est di Roma.



Il pedone è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni al policlinico Tor Vergata. Anche il conducente del mezzo, un uomo 35 anni, è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assegnazione di alcol e droga. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

