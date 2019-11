Soldi dal Venezuela, Camilla Fabri sparisce nel nulla: potrebbe essere già fuggita in Russia

La bella e misteriosa Camilla è sparita. Forse è in Russia, forse a casa dei genitori a Fidene, chissà. Ai Parioli, in via Luigi Luciani, nel lussuso comprensorio dove viveva in un mega attico con il marito Alex Nain Saab Moran dicono «che non si vede da giorni». Lui? «Da molto più tempo». Camilla Fabri, la commessa milionaria di 25 anni con intestato un appartamento da 5 milioni in via Condotti 9, quarto piano, a pochi metri da piazza di Spagna, sopra la gioielleria Bulgari è indagata per un giro di riciclaggio internazionale che affonda nel Venezuela di Maduro. Il tutto gestito dal marito, imprenditore colombiano 48enne indagato in sei Paesi per riciclaggio e accusato di essersi arricchito con gli aiuti alimentari diretti alla popolazione del Venezuela.

Gli acquisti della commessa part-time e modella non sono passati inosservati, a cominciare da una Range Rover acquistata nel 2018.

Una vita troppo sopra le righe, un tassello fuori posto, poi un altro ancora che hanno portato gli investigatori sulle tracce della banda criminale e mandato in fumo la favola di Camilla&Alex, così ha scritto sul suo profilo Instagram bloccato, a seguire un promessa "Eternamente tua, eternamente mio, eternamente nostri". La coppia ha una figlia piccola, da poco erano stati a Disneyland, come mostravano le foto pubblicate su Facebook.



La bella Camilla da un po' di giorni non si vede più ai Parioli, come pure i genitori che venivano spesso a trovarla. Avvenente, fisico mozzafiato, si sarebbe accompagnata in passato con l'ex calciatore della Lazio Felipe Anderson, ha partecipato a qualche trasmissione tv e sognando i riflettori ha intanto giocato a sfilare come modella. Un basso profilo che ha continuato ad avere anche una volta incontrato Saab Moran, lavorando come commessa per 1.800 euro al mese in un negozio di una nota marca di abbigliamento di Milano. Un bel salto di qualità tenuto discretamente nascosto per la giovane donna, che ha studiato al liceo classico Aristofane al Tufello e incantato con le sue foto ben 20mila follower su Instagram. Nei guai è finita assieme al fidanzato della sorella Beatrice, Lorenzo Antonelli, con il quale la modella avrebbe investito in Italia il denaro guadagnato illegalmente dal marito. Un legame solido quello tra Camilla e Alex, tanto che un altro figlio pare sia in arrivo. Un grande amore nonostante la differenza d'età. Messi da parte i sogni di fare la presentatrice o l'opinionista tv, la modella poteva contare comunque su una vita super agiata, tra viaggi, arazzi e lussi.

IL VIDEO

«Sono determinata, vulcanica, solare, vorrei fare tremila cose, sono superattiva - così si descriveva in un video a 19 anni - non so stare ferma, devo essere sempre felice, carico sempre mie foto». Ora è sparita. Con i suoi meravigliosi occhi blu. Non c'è traccia della moglie del manager filo-Maduro. Restano le foto in rete, in posa, a tratti imbronciata.

