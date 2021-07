Camerata, nuova vita per gli antichi ruderi

Giovedì 1 Luglio 2021, 19:35

Tornano visitabili i ruderi di Camerata Vecchia, la Machu Picchu del Parco dei Monti Simbruini, posta su una rupe a 1226 metri altitudine. Fu distrutta da un incendio nel 1859 con la fuga precipitosa dei residenti che costruirono a valle l'attuale Borgo di Camerata Nuova. I due nuclei si trovano vicino Subiaco e in pieno Parco Regionale dei Monti Simbruini. Grazie all'opera di pulizia degli operai del Parco gli escursionisti possono ora vedere le antiche abitazioni, ripulite da erbacce e rovi e non più nascoste agli occhi degli escursionisti. L’antico borgo di Camerata Vecchia si trova a 1226 di altitudine su una rupe rocciosa che domina la Piana del Cavaliere, in piena area protetta dei Monti Simbruini. A Camerata Vecchia si può arrivare seguendo anche i sentieri del Parco segnati nella carte dei percorsi di trekking dell’area protetta. Secondo la ricostruzione storica gli abitanti di Camerata andarono sulla rupe rocciosa per difendersi dalle incursioni dei Saraceni nel IX secolo. Nel 1859, poi, un furioso incendio mise in fuga la popolazione che ricostruì a valle l’attuale Comune di Camerata Nuova. E’ una delle escursioni più affascinanti del territorio montano della Valle dell’Aniene e si arriva ai confini con la Regione Abruzzo. Continua così l'opera del Parco iniziata sotto la presidenza di Domenico Moselli di valorizzare e pubblicizzare tutte le bellezze ambientali del territorio dei Monti Simbruini, che comprende otto Comuni, con la new entry del municipio di Arsoli.