Bracciano, anziani trovati svenuti in casa per il caldo: erano disidratati

Due anziani sono stati trovati in casa vicino Roma ieri pomeriggio, svenuti sul pavimento, dai carabinieri intervenuti per una segnalazione di scomparsa. Secondo quanto si è appreso, si ipotizza che il malore sia

legato al caldo. Trasportati in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. L'allarme è scattato ieri pomeriggio in seguito alla segnalazione da parte di un conoscente della coppia di 81enni che non li riusciva a rintracciare da due giorni. I carabinieri della stazione di Anguillara sono andati a casa e vedendo una finestra aperta sono entrati. Così in sala da pranzo li hanno trovati a terra svenuti ma vivi. Sono stati attivati i soccorsi e gli anziani sono stati portati all'ospedale di Bracciano dove li hanno curati per un grave stato disidratazione presumibilmente legato al caldo.

