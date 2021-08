Caldo record, Roma da bollino rosso

Giovedì 12 Agosto 2021, 14:34

Il picco si raggiungerà domani, venerdì 13 agosto, quando Roma sarà una delle 15 città italiane da bollino rosso per il caldo record che il giorno seguente riguarderà anche altre due città. Ma è da giorni che l'anticiclone africano e l'elevato tasso di umidità stringono Roma nella morsa dell'afa. E le immagini che si vedono nelle strade fotografano bene la situazione: tra turisti in cerca di refrigerio nelle fontane e i romani che limitano al massimo gli spostamenti, soprattutto nelle ore più calde.

Caldo record a Roma

Oggi la colonnina del mercurio ha raggiunto quota 38 gradi, e domani potrebbe andare ancora peggio: almeno fino a Ferragosto i meteorologi non annunciano tregua per i romani rimasti in città. Al massimo ci si potrà aspettare qualche nuvola, ma senza precipitazioni.

Il Campidoglio, che ha anche quest'anno varato un piano caldo riservato agloi anziani e alle persone senza fissa dimora, invita soprattutto i più fragili a non esporsi al sole dalle 11 alle 18, non restare in zone particolarmente trafficate, trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca, evitare bevande troppo fredde o gassate.

«Le persone ipertese e i cardiopatici, soprattutto se anziani - spiegano dal ministero della Salute - possono manifestare episodi di diminuzione della pressione arteriosa, soprattutto nel passare dalla posizione sdraiata alla posizione eretta».

E dalla Regione Lazio ricordano come sia «molto importante seguire alcune indicazioni volte alla tutela e alla salvaguardia di tutti i cittadini, in particolare anziani, bambini e persone vulnerabili» in un periodo già reso molto complicato dalla pandemia. Per questo si invita a «rispettare scrupolosamente le indicazioni ministeriali: fuori casa evitare di esporsi al caldo, uscire nelle ore più fresche, evitare luoghi affollati; in casa assicurare il ricambio d’aria, mantenere puliti i filtri dei condizionatori, seguire sempre le buone regole di igiene».