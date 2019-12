Roma, precipita dall'ottavo piano: morto 24enne a Centocelle

Tragedia a Centocelle dove questa mattina poco dopo le 6 un giovane di 24 anni è precipitato dall’ottavo piano di un palazzo in viale della Primavera. A dare l’allarme, secondo prime informazioni, sarebbero stati i familiari del ragazzo. Per il 24enne non c’è stato nulla da fare, i soccorritori giunti sul posto con l’ambulanza hanno potuto solo constatarne il decesso. Sulla vicenda indaga la polizia. Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per i rilievi del caso.

