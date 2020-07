Roma, madre e figlio trovati morti in casa a Torpignattara: indagini in corso

Due cadaveri sono stati trovati in un'abitazione di via Giuseppe Cei, in zona Torpignattara, nella periferia di Roma. Sul posto i carabinieri della stazione di Torpignattara e del Nucleo investigativo di via in Selci. Sono in corso indagini. Le due persone morte sono madre e figlio. Quest'ultimo si è tolto la vita sparandosi. Si sta cercando di capire se lo abbia fatto dopo aver trovato la madre morta o l'abbia uccisa lui. Sul corpo della donna non sarebbero al momento stati trovati segni di violenza. Determinante sarà l'ispezione del medico legale.

LEGGI ANCHE Cadavere vicino al Castello di Santa Severa: sulla spiaggia una lettera d'addio

LEGGI ANCHE Trovato morto nella roulotte a Ladispoli: era deceduto da giorni

Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA