Fiumicino, cadavere sulla spiaggia di Coccia di Morto: ritrovato da alcuni surfisti

Macabra scoperta questa mattina sul litorale romano. Il cadavere di un uomo è stato recuperato questa mattina sulla spiaggia di "Coccia di Morto", tra Fiumicino e Fregene.

Il ritrovamento del cadavere a Coccia di Morto (Fiumicino)

La vittima secondo le prime informazioni apprese dalle forze dell'ordine, è stata ritrovata in costume, avrebbe un'età compresa fra i 60 e i 65 anni. Sul corpo non aveva segni di traumi visibili. Sulla spiaggia non sono trovati elementi o documenti per l'identificazione dell'uomo, ne alcun tipo di vestiario, eccetto il costume.

I primi ad arrivare dopo la segnalazione sono stati i militari della Capitaneria di Porto di Roma e il personale del 118. L'allarme, è stato dato all'incirca verso le 10.45, quando alcuni bagnanti hanno chiamato le autorità riportando l'avvistamento di un corpo galleggiante in acqua a circa 10 metri dalla riva. Alcuni surfisti presenti, data la ventosa giornata, sono riusciti ad avvicinare il cadavere in galleggiamento verso la costa prima che la corrente lo trascinasse troppo lontano. Non esistono al momento ipotesi certe sul morte dell'anziano, non si può escludere l'annegamento. Si dovrà attendere l'esame autoptico quando verrà disposto dall'Autorità Giudiziaria.