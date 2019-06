Ultimo aggiornamento: 08:07

Una macabra scoperta in via di Trigoria: i vigili del fuoco, intervenuti in zona dopo una chiamata avvenuta ieri sera poco dopo la mezzanotte per spegnere un rogo doloso, hanno scoperto fra le fiamme dei resti umani. Uno scoppio dopo l’altro, le fiamme sempre più alte, il fumo in pochi minuti è arrivato lungo la strada, lungo via Trigoria. Stava andando a fuoco un cumulo di rifiuti, plastica, lamiere, bidoni. E’ stato un automobilista a chiedere aiuto ai vigili del fuoco. E immediatamente sulla strada, a poca distanza dal centro sportivo della Roma, sono arrivate due autobotti. La squadra ha iniziato a spegnere il fuoco nel cassonetto più vicino alla strada: ed è stato qui, sotto un cumulo di spazzatura andata a fuoco, che i vigili hanno fatto la macabra scoperta: c’era un cadavere completamente bruciato.Le fiamme lo hanno reso irriconoscibile, è un cumulo di resti, impossibile, dai primi accertamenti, riuscire a capire il sesso di quel corpo. Sul luogo sono giunti immediatamente gli agenti della Squadra Mobile e i colleghi della Scientifica: non è stato accertato, dato lo stato del corpo, se appartenesse ad un uomo o ad una donna. Una camionetta dei vigili del fuoco illumina il punto dove è stato trovato il corpo carbonizzato, vicino alla cancellata di una villa, per permettere agli investigatori di fare i primi accertamenti. Il cadavere carbonizzato era ricoperto con delle lamiere: una gamba è stata divorata dalle fiamme, come pure un piede e un braccio.LA STRADALungo la strada, completamente deserta, una strada di campagna, non ci sono telecamere. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, per un debito di droga. Ma potrebbe anche un omicidio legato al mondo della prostituzione, un vera emergenza per i residenti della zona che hanno denunciato il fenomeno più e più volte alle forze dell’ordine.LE INDAGINISecondo le prime indagini si pensa a un omicida che ha scelto luogo e modalità per compiere l’assassinio. Aperta campagna, senza alcuna telecamera. Gli investigatori si trovano davanti a un omicidio con occultamento di cadavere: gettato nel cassonetto il corpo è stato bruciato, ogni indizio è andato perso.