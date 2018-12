L'assedio dei bus turistici a Roma: «In arrivo il blocco per chi trasgredisce»

Multe fino a 500 euro per chi trasgredisce il nuovo regolamento dei bus turistici nella Capitale - che entrerà in vigore dal 1° gennaio - con la polizia locale che, «nei casi più gravi» arriverà fino «al fermo del mezzo». La stretta del Campidoglio sui bisonti che ogni giorno invadono la Città eterna punta a ridurre l'impatto su ambiente, traffico e sicurezza che questi pullman - con una media stimata di duemila accessi al giorno - hanno sulla parte più delicata di Roma. I bus turistici sono diventati negli anni uno dei problemi dell'Urbe, tra norme permissive, controlli carenti e iter lunghissimi per mettere a punto un giro di vite che i residenti di queste aree chiedevano da almeno vent'anni.

LE NOVITÀ

la Ztl del centro storico sarà interdetta ai bus turistici: le uniche eccezioni riguarderanno le scolaresche e le comitive dirette verso alberghi con un numero di stanze pari o superiore a 40, secondo un limite massimo fissato a 30 mezzi giornalieri. Per l'accesso all'area interna alla Ztl Vam - ovvero una zona intermedia assimilabile al territorio del I Municipio, con l'aggiunta delle aree nei pressi del Vaticano e degli altri siti a grande afflusso turistico - arrivano invece i carnet. Addio quindi agli abbonamenti annuali, sostituiti con pacchetti da 50, 100, 200 e 300 ingressi giornalieri che potranno costare fino 26 mila euro, in base alla classe ecologica del veicolo.

I CONTROLLI

La Ztl Vam è delimitata da 71 varchi. Di questi, però, al momento solo 21 sono controllati da telecamere. A breve dovrebbe partire la gara per l'installazione degli altri 50 occhi elettronici: per ora toccherà alla polizia locale vigilare contro eventuali sconfinamenti, applicando le sanzioni previste dal regolamento comunale e dal Codice della strada. Il Campidoglio punta inoltre a dotarsi di dispositivi elettronici per stanare chi viola le regole della sosta, che riguarda gli stalli destinati ai parcheggi brevi per la salita e la discesa dei turisti (15 minuti) e quelli per la sosta di massimo tre ore: saranno dotati di sistemi intelligenti di rilevamento. Fuori dal centro aumentano gli stalli per il parcheggio di questo tipo di mezzi. Nel vecchio regolamento era prevista una sosta per la durata media di due ore, mentre nel nuovo diventa di tre ore. Ma saranno eliminate le file di torpedoni nell'area del Colosseo, dove saranno rimossi gli stalli di sosta su via di San Gregorio, utilizzati per le visite all'Anfiteatro Flavio.

I SOCIAL

Per le nuove norme Virginia Raggi incassa anche il plauso di Alessandro Gassmann su Twitter: «Se la sindaca che non ho votato riuscirà a liberare Roma dai bus turistici che la invadono quotidianamente il mio applauso». Risposta immediata: «Grazie Alessandro ti confermo l'impegno preso con i cittadini. Da gennaio i bus turistici saranno off limits dal centro storico di Roma».



