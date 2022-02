Sul bus Atac senza mascherina, albanese 38enne molesta i passeggeri: arrestato per violenza

Paura e tensione sul bus a Roma. Si trovava in servizio di controllo a viale Marconi, all'altezza di piazzale Edison, la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, VIII Gruppo Tintoretto, che è intervenuta su un bus Atac della linea 791, fornendo immediato aiuto all'autista.

A bordo, un cittadino di nazionalità albanese di 38 anni era stato invitato a scendere dal mezzo pubblico in quanto privo di mascherina. Quest'ultimo, non solo si era rifiutato di indossare il dispositivo di protezione, ma aveva anche iniziato a molestare i passeggeri. Gli agenti sono riusciti a farlo scendere, ma alla richiesta dei documenti il trentottenne ha cercato di sottrarsi al controllo, spingendo gli operanti, nel tentativo di allontanarsi. L'uomo è stato, quindi, arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.