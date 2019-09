Roma, bus prende fuoco: incendio alla Bufalotta

Nuovo principio di incendio e fiamme su un bus a Roma. Una vettura della linea 351, per ragioni da accertare, è stata interessata da un principio di incendio mentre era in servizio lungo via Antamoro, nella zona della Bufalotta. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito spento le fiamme al mezzo del trasporto pubblico della Capitale. «Nessun problema per le persone. La vettura, che non ha subito danni gravi, era in servizio dal 2003», fa sapere l'Atac.

Ultimo aggiornamento: 20:02

