Bus per il trasporto disabili distrutto dalle fiamme a Roma, incenerite anche cinque auto

Bus in fiamme a Roma, questa volta di quelli adibiti a trasporto delle persone disabili. Come riportato dall'agenzia Dire, questa mattina davanti a Villa Lazzaroni, VII municipio (Quiadraro), un rogo in via Tommaso Fortifiocca ha distrutto un minibus attrezzato per i disabili e parcheggiato negli stalli della Circoscrizione. Le fiamme si sono subito propagate ad altre vetture, distruggendone tre e dannaggiandone altre due.

APPROFONDIMENTI NEWS Roma, autobus Atac della linea 506 in fiamme sulla via Casilina:... PRIMAVALLE Roma, a Primavalle in fiamme autobus della linea 916: paura ma nessun... ROMA Roma, bus Atac incendiato a viale di Castelporziano: l'intervento... L'INCIDENTE Autobus Atac si incendia all'Aurelio nella notte: nessun ferito...



<div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/luca.d.egidio/posts/10225447217117037" data-width="500" data-show-text="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/luca.d.egidio/posts/10225447217117037" class="fb-xfbml-parse-ignore"><p>Roma brucia. Pochi minuti fa ennesimo incendio nella Capitale, questa volta un PULMINO PER IL TRASPORTO DISABILI a via Tommaso Fortifiocca, proprio nel parcheggio del VII Municipio dietro Villa Lazzaroni.</p>Pubblicato da <a href="https://www.facebook.com/luca.d.egidio">Luca Di Egidio</a> su <a href="https://www.facebook.com/luca.d.egidio/posts/10225447217117037">Giovedì 25 febbraio 2021</a></blockquote></div>



Fra i testimoni anche Luca Di Egidio, consigliere del Municipio Roma VII, che ha riportato l'episodio su Facebook.

Roma, a Primavalle in fiamme autobus della linea 916: paura ma nessun ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA