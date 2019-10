Roma, Atac da impazzire: «Ciao, sono uno dei 227 nuovi bus». Ma la scritta è al contrario

«Ciao, sono uno dei 227 nuovi bus»: questa scritta è apparsa sugli schermi dei tanti autobus che Atac ha acquistato a Roma e che hanno iniziato a girare per le strade della Capitale nelle ultime settimane. Peccato che questo bus in particolare avesse lo schermo montato al contrario, come mostra in una foto che è diventata virale sui social la pagina Facebook Roma fa schifo.

«Non ce la possono fare...», commentano gli amministratori della pagina, da tempo in prima linea per segnalare i disservizi di Roma in tutti i settori. “Lo hanno fatto apposta perché quando si ribalterà, perché è sicuro che accadrà, sapranno di preciso che autobus è”, commenta un utente. “Chi l’ha installato, l’esorcista?”, si chiede una donna. "Finalmente sappiamo dove sarà ambientato Stranger Things 4. Il sottosopra è tra noi", scrive infine un altro utente. Il post ha avuto centinaia di condivisioni e commenti.



Ultimo aggiornamento: 16:51

